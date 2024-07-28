Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde inşa ettiği oyun grupları ile çocukları eğlendirirken, spor aletleriyle de gençlerin ve yetişkinlerin sağlıklı yaşamına katkı sağlıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların günlük hayatta yararlandığı yerlerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da düzenli bir şekilde yapıyor.

Büyükşehir, yıl boyunca mesire alanları, sahil, park ve bahçeler olmak üzere pek çok yeşil alanda temizlik, bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Şehrin birçok noktasındaki yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kontrol, tamir, bakım ve onarımını yapan Büyükşehir ekipleri, çocuk ve yetişkinlerin bu alanlardan huzur ve güven içinde faydalanmalarını sağlıyor.