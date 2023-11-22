Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde “Gençlik Buluşması” kapsamında konudan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “ TB2 dünya genelinde kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla bilinmektedir. Ayrıca bütün insansız hava araçlarımız buradan ihracatla elde edilen gelirlerle öz kaynaklarımızla geliştirildi. Bunlar benzeri pek görülmemiş örnekler değil” dedi.

Ayrıca Bayraktar, “ülkemiz savunma sanayide %85 oranında yurtdışına bağımlıydı. İnsansız hava araçları dünyada bilinen bir şey değildi. İHA kavramını kimse bilmiyordu. Yani günümüzdeki gibi yaygın değildi” dedi.

TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla

Türk savunma sanayi ‘en küçüğünden başlayıp biz insansız hava araçlarını milli olarak geliştireceğiz’ dedi. Çalışmalarımızı yaptık. Normalde hep sistemlerinin yurtdışında tedarik ederdik dediler ve ‘ya uçuş bilgisayarı ya da gövdesi milli olacak’. Değerleri gövdesini yapmış ama uçuş istemini dışardan almış.

Dışardan alınanların başarılı olacağı bekleniyor ama çok tuhaf bir şey oldu hiç birisi uçmadı. Sadece milli ve özgün uçak uçtu. Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla bilinmektedir.