Ülkemizin savunma sanayi alanındaki büyük adımlar birçok ülkeyi rahatsız etmeye devam ederken önemli bir gelişmenin haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Cumhurbaşkanı, Cezayir ziyareti dönüşümde gazetecilerin sorunlarına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Bayraktar TB3, Kızılelma ve 35 gün sonra ilk uçuşunu yapacak olan milli uçağımızı Kaan hakkında değerlendirmeler yapan Erdoğan, “ Savunma sanayide yapılan her adım bizi heyecanlandırıyor. Bu alanda emeğini esirgemeyen herkes ülkemizin geleceği, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için oldukça önemli bir katkı sağlıyor.

Kaan yeniliklerden birisi. Fakat Baykar’ın zirvesi diyebileceğimiz eseri tabiki Kızılelma... Kızılelma’nın son testleri yapılıyor.

Onların aşması gereken mesele kendi yerli motorlarının üretmek... Bunu başardıkları zaman da zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacak.

Burada en büyük yük ASELSAN’ın üzerinde düşen kamera üretimidir. Motor üretimi maalesef bir beş seneyi bulur. Bu süreç içinde biz motor ithal ederek ilerlemek durumundayız. Kamera konusunda da Aselsan’ın üretim çalışmalı başladı. Biran önce sıkıntılarımızı göstermeliyiz. Bazı ülkelerde söz verirler ama yerine getirmediler” dedi.