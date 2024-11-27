Vize sorunuyla boğuşan Türk vatandaşlarına, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere 146 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan süper pasaportlar geldi. Müjdeli haberi Avukat Abide Gülel ile Avukat Hasan Kapuş açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 146 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan süper pasaportlarla ilgili açıklama yapan Avukat Abide Gülel ile Avukat Hasan Kapuş, düzenledikleri basın toplantısıyla pasaportları iş insanlarına ve ailelerine teslim etti.

Vize sorunu yaşayan Türk vatandaşlarına dünyanın sınırlarını açan pasaportlar; Karayipler'deki Saint Lucia ile Antigua ve Barbuda ülkelerinden alınabildiğini ifade eden Avukat Abide Gülel ile Avukat Hasan Kapuş, 1 yıl süren vatandaşlık süreci hakkında şu bilgileri verdiler:

“Saint Lucia, Batı Hint Adaları da denilen Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dâhil edilen ada ülkesi. Bu ülkenin vatandaşı olabilmeniz için oraya gitmenize gerek yok. İki şekilde Saint Lucia pasaportu alabiliyorsunuz. Birinci seçenek, Bağış Programı. 300 bin dolar bağış yapıyorsunuz. Bu paranın iadesi yok. İkinci seçenek, Fon Programı. 400 bin dolar yatırıyorsunuz. 5 yıl sonra 300 bin dolarını dolar olarak geri alabiliyorsunuz" dedi.

ÇİN’E VİZE YOK

Antigua ve Barbuda ise; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi olduğuna vurgu yapan Av. Abide Gülel ve Hasan Kapuş, "Bu ülkenin vatandaşı olabilmeniz için 5 yıl içinde 5 günlüğüne ülkeye gitmeniz gerekiyor. Programa başvurmak için 300 bin dolara ev alıyorsunuz. Evi 5 yıl sonra satabilirsiniz. Ev almayıp otel hissesi de alabiliyorsunuz. Bu ülkenin vergi avantajı daha fazla. Yok denecek kadar az vergi var. Saint Lucia pasaportundan farkı Çin’e vizesiz gidebiliyor olmanızdır” diye konuştu.