İnegöl Belediyesi’nin şehrin sosyal yaşamına katkı sağlayacak, çocuklara güvenli oyun alanı sunan semt sahası uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Süleymaniye Mahallesi Yamaç Sokakta toplam 1.370 m2 alan üzerinde projelendirilen semt sahasının yapımı tamamlandı.

Futbol ve basketbol sahası, 29 araçlık otopark ile birlikte 13 adet farklı türlerde yetişkin ağacın dikilerek bir yaşam alanı şeklinde oluşturulan proje için açılış töreni düzenlendi.

AŞURE İKRAMI YAPILDI

Perşembe akşamı 20.00’da yapılan açılış törenine; Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, İnegöl Belediyesi Meclis Üyeleri, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Halim Yiğit ile vatandaşlar katıldı.

Çocukların ilk günden akın ettiği semt sahası açılışında, İnegöl Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramları da yaptı.

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Süleymaniye Mahalle Muhtarı Halim Yiğit, “Mahallemize güzel bir hizmet daha kazandıran Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Açılış törenimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Süleymaniye Mahallesi İnegöl’ümüzün en önemli mahallelerinden biri. Hem merkezi konumu hem de büyüklüğüyle önemli. Bu büyümenin de getirdiği birtakım ihtiyaçlar da oluyor. Bizler İnegöl Belediyesi olarak sadece altyapı ve üstyapı yapan bir anlayışla hareket etmiyoruz. Çocuklara, yetişkinlere, hanımefendilere, beyefendilere, yaşlılarımıza, her yaşa hitap eden sosyal alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Buradaki semt sahaları da dönemimizin tip projelerinden, çocuklarımızın güvenli şekilde kimseye rahatsızlık vermeden ve sokakta trafiğe maruz kalmadan hem basketbol hem futbol oynayabildiği, ayrıca etrafındaki ağaçlandırmalarla yeşil alanların arttırıldığı, uygun olan bölgelerde oturma alanlarının da oluşturulduğu uygulamamız. Açılışını yaptığımız semt sahamızın da mahallemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÜLEYMANİYE’YE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Süleymaniye Mahallesinde son dönemde önemli yatırımların hayat bulduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Hükümet Konağımız bu bölgede yapıldı. Bunu çok önemli buluyorum. Hükümet Konağımız aslında burada şehrin tam ortasında oldu. Yenice, Akhisar, Huzur, Yeni İnegöl bölgesi, Alanyurt ve eski merkezi ele aldığımızda, burası şehrin orta noktası oluyor. Yine bu bölgede KYK yurdu yapımı sürüyor, yeni eğitim yılına yetişecek. Süleymaniye Mahallemizde 8 hekim bulunan yeni bir Aile Sağlığı Merkezimiz devreye alınacak. Yine Yıldız Çenber hayırseverimizin destekleriyle 5 hekimli bir Aile Sağlığı Merkezi daha yapılması için protokoller imzalandı. Tabi ki yollar ve asfaltlarla ilgili de birtakım sorunlar var. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bunları da aşmak için çalışıyoruz. Şehir Parkı dediğimiz Bursa-Ankara kara yolundaki yeşil bantta sosyal alanlar, Gastro İnegöl oluşturma gibi çalışmalarımız var. Otopark sayılarımızı arttırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşma sonrası Mahalle Muhtarı Halim Yiğit, Belediye Başkanı Alper Taban’a çiçek takdim etti. Ardından kurdele kesimiyle birlikte sahanın açılışı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü basketbol takımı sporcuları da açılış sonrası yaptıkları mini gösteri maçıyla sahanın açılışına renk kattı.