Düzenlenen aşure programına AFED Arama Kurtarma Derneği Bursa İl Başkanı Umut Durmuş ve yönetimi ile İnegöl İlçe Başkanı Hakan Okumuş ve yönetimi katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Umut Durmuş, "Paylaştıkça bereket artar, birlik oldukça güçlenir. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

AFED Arama Kurtarma Derneği İnegöl İlçe Başkanı Hakan Okumuş ise "Tüm ilçe halkımıza hayırlara vesile olmasını AFED İnegöl ilçe başkanlığı olarak temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.