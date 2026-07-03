Bursa’da bir süre önce hakkında verilen iflas kararıyla kamuoyunun gündemine gelen Ekleristan, bu kez gıda denetimleriyle adından söz ettirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı son listede, Nilüfer’de üretim yapan Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Antep Fıstıklı Ekler” ürününde ay çekirdeği bulunduğu duyuruldu.

İFLASIN ARDINDAN BİR DE FARKLI MADDE SKANDALI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davasına ilişkin kararında Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 1 Nisan 2026 saat 15.02 itibarıyla iflasına hükmetmişti. Mahkeme, iflas işlemlerinin basit tasfiye yöntemiyle yürütülmesine karar verirken, konkordato sürecinde uygulanan tüm tedbirlerin de sona erdirilmesini kararlaştırmıştı.

BU KEZ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLADI

İflas süreciyle gündeme gelen şirket, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine dahil edildi. 2 Temmuz 2026 tarihli kamuoyu duyurusuna göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ekleristan) tarafından üretilen Antep Fıstıklı Ekler ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği tespit edildi.