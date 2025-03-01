Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, kamu kaynaklarıyla düzenlenen parti iftarlarının dinen caiz olup olmadığını sordu.

Daha önce Mustafa Varank’ın seçim afişlerinin belediye matbaasında basıldığını belgelediğini hatırlatan Türkoğlu, benzer bir şekilde AK Parti Bursa teşkilatlarının iftar yemeklerinin de belediye bütçesinden karşılandığını belgeleriyle kanıtladığını öne sürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Alinur Aktaş yönetiminde, Bursalıların vergileriyle AK Parti teşkilatlarının iftar organizasyonlarının finanse edildiğini iddia eden Türkoğlu, devletin ilgili kurumlarını göreve çağırarak, konunun denetlenmesini ve sorumluların hesap vermesini talep etti.