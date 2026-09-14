Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde görev yapmaya başladı. Ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi ve eğitimlerini huzur ortamında sürdürebilmesi amacıyla kent genelindeki okul çevrelerinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda konuşlanan ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede devriye sayısını artırıyor. Okul önlerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alan polis ekipleri, şüpheli durumlara karşı da gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Okul önlerinde güvenlik önlemi

Polis ekipleri, öğrencilerin okula geliş ve okuldan ayrılış saatlerinde okul çevresinde bulunarak güvenliği sağlıyor. Motosikletli Polis Timleri ise ulaşım kolaylığı sayesinde okul çevrelerinde ve öğrencilerin kullandığı güzergâhlarda devriye görevini sürdürüyor. Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca belirlenen program dahilinde devam edeceği öğrenilirken, ekiplerin okul çevrelerinde meydana gelebilecek asayiş olaylarına karşı da hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla hazır bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, okul önlerinde görev yapan polis ekiplerinin, öğrencilerin giriş ve çıkışları sırasında oluşabilecek yoğunluklara karşı da çevredeki güvenliği yakından takip ettiği görüldü. Denetimlerin kent genelindeki okullarda sürdürüleceği bildirildi.