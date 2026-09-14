Kaza, Karacabey ilçesine bağlı Sırabademler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan 2 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara olay mahallinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık görevlileri, ardından her iki kişiyi de ambulanslarla hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.