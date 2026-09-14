Kaza, Karacabey ilçesine bağlı Sırabademler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan 2 kişi yaralandı.

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Kazayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Yaralılara olay mahallinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık görevlileri, ardından her iki kişiyi de ambulanslarla hastaneye sevk ederek tedavi altına aldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA