Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi arası metro projesindeki gecikmeyi soru önergesiyle TBMM'ye taşıyan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu,"Projenin durma noktasına gelmesinin sebebi nedir?" diye sordu.

3 şeritli gidiş geliş olarak planlanan Mudanya ana aksının 2 şerite düşürülmesini de sorgulayan Türkoğlu, "Projede, vagonların maliyetinin de Bursalılara ödetilmek istendiği iddiaları çok manidardır. Sözde 2023 sonunda proje bitirilecek, Mudanya yolu rahatlatılacaktı, ne oldu?" diyerek kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun konu ile ilgili soru önergesinde satır başları şöyle;

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdülkadir Uraloğlu tarafından, Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 07-08-2023

Bursa kamuoyunda bir an önce bitirilmesi beklenen projelerden biri; Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi kent içi raylı sistem projesidir. Şehir merkezini Mudanya'ya bağlayan ana aks üzerindeki projenin son aylarda durma noktasına gelmesi, zaten kangren olmuş trafiğin çok daha çileli boyutlara yükselmesine yol açmış, vatandaşın sabrını tüketme noktasına getirmiştir. Özellikle Emek istasyonu ile yapılmakta olan Geçit istasyonu arasındaki kısa hattın, yer üstünden yapılıyor olmasına karşın, çalışmaların istenilen performansla yürütülememesi kamuoyunda haklı olarak soru işaretleri yaratmıştır.

Şöyle ki;

SORU 1- Bursa Hızlı Tren ile Emek-Şehir Hastanesi kent içi raylı sistem projesindeki ağır-aksak ilerleyişinin gerçek sebebi nedir? "2023 yılı sonunda bitirilecek!" sözü tutulacak mıdır, yoksa bitiş tarihi için yeni bir güncelleme yapmayı düşünüyor musunuz?

SORU 2- Emek-Şehir Hastanesi arası raylı sistem projesinde, 3 şeritli gidiş-geliş olarak yan cepleriyle birlikte açıklanan projede, yolun 2 şeritli gidiş-gelişe düşürüldüğü doğru mudur? Doğruysa şayet, Geçit-Mudanya ana aksında zaten yoğun olan trafiği rahatlatacak alternatif önleminiz nedir?

SORU 3- Projede vagonların satın alımıyla ilgili belirsizlik olduğu ve bu maliyetin Bursa Büyükşehir Belediyesi, dolayısıyla Bursalılar tarafından üstlenilmesinin istendiği doğru mudur?

SORU 4- Hızlı Tren ile Kent İçi Raylı Sistem Hattının entegrasyonu sağlayacağı belirtilen Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı projesinde ek maliyet çıkmış mıdır? Çıktıysa şayet projenin toplam maliyeti ne olmuştur?

SORU 5- Geçit İstasyonu, Ahmet Yesevi İstasyonu, Hızlı Tren Gar Aktarma İstasyonu ve Şehir Hastanesi İstasyonu olmak üzere sadece 4 istasyon bulunan projedeki kaçınılmaz olduğu aşikar görünen gecikmeyi hangi gerekçelerle açıklıyorsunuz?