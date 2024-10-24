İçişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Şehitlerin isimleri şu şekilde:

"TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve Taksi şoförü Murat Arslan"

TUSAŞ ÇALIŞANI HASAN HÜSEYİN CAMBAZ

TAKSİ ŞOFÖRÜ MURAT ARSLAN

TUSAŞ KALİTE KONTROL CENGİZ COŞKUN

TUSAŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN

TUSAŞ MAKİNE MÜHENDİSİ ZAHİDE GÜÇLÜ