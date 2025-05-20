Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi başlıklarla servis edilen sahte içeriklerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulandı.

TUSAŞ paylaşımında, "Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.