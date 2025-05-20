13 Şubat’ta gerçekleşen genel kurul toplantısındaki konuşmaları nedeniyle haklarında açılan davada, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltilen iki yönetici için yurt dışı çıkış yasağına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Turan ve Aras’ın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, her iki isim hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Duruşmanın bir sonraki oturumunun ise 23 Eylül tarihinde yapılacağı bildirildi.

Söz konusu yargı süreci, TÜSİAD’ın 13 Şubat’taki genel kurul toplantısında yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldı. Genel Kurul'da YİK Başkanı Ömer Aras, toplumda yaşanan gelişmelerin ciddi bir endişe yarattığını ifade etmiş; Başkan Orhan Turan ise “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne dış sorunlar çözülebilir” demişti. Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu barışını bozabilecek nitelikte gerçeğe aykırı ifadeler içerdiği ve yargıyı yönlendirme kastı taşıdığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, iki TÜSİAD yöneticisi hakkında yurt dışı yasağı talep etmiş ve bu çerçevede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Davada her iki ismin de 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla yargılandığı öğrenildi.