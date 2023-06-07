Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, tesisin durumu değerlendirilerek burada yapılabilecek yenilik ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Yalova’da 60 yıllık mazisi bulunan, şehrin markası olan Yalovaspor’a sahip çıkan ve hak ettiği konuma gelebilmesi için kolları sıvayan Başkan Tutuk, takımın Yalova Belediyesi bünyesindeki Yalova Belediyespor’a geçmesinin ardından tesise bir ziyaret gerçekleştirdi. Yalova Belediyespor Kulübü ve Yalovaspor Kulübü Başkanı İsmail Kaya ile belediye birim müdürlerinin de yer aldığı ziyarette, tesiste incelemelerde bulunuldu. Tesisi komple gezen Başkan Tutuk, tesiste ihtiyaç duyulan yatırım ve yenilikleri değerlendirdi.

Yaptıkları girişimler sonucu Yalovaspor’un Yalova Belediyesi bünyesindeki Yalova Belediyespor’a geçtiğini hatırlatan Başkan Tutuk, Yalovaspor’un hak ettiği konuma gelebilmesi için birçok çalışma içerisinde yer alacaklarını bildirdi. Bu çerçevede tesislerde incelemeler yaptıklarını bildiren Başkan Tutuk, “Yalova Belediyesi olarak şehrimizin milli takımına sahip çıktık. Yapmış olduğumuz bu hamle hem hemşehrilerimiz hem de spor camiamız tarafından takdirle karşılandı. Yalovaspor, renkleriyle, adıyla şehrimizin Milli Takımı olarak yoluna devam ediyor. Şimdi bizler takımımızın hak ettiği konuma gelebilmesi adına çalışma yapıyoruz. Bunun için de tesislerimizde gerekli incelemelerimizi yaptık” dedi.

Yalovaspor’u hak ettiği konuma getirmek istediklerini bildiren Başkan Tutuk, “Bu takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Bal Ligi bizim için bir basamak olacak. Yalovaspor’u kademe kademe profesyonel lige çıkartma amacındayız. Bizler Yalovaspor için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ancak hemşeherilerimiz de Yalovaspor’a inansın, güvensin ve sahip çıksın istiyoruz” ifadelerini kullandı.