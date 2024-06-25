Bursa’nın köklü kulüplerinden biri olan Demirtaş Tütünspor’da yapılan kongrede mevut başkan Sadık Yavuz güven tazeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Murat Karayas, “Hedefimiz yeni branşlarla beraber sporun her dalında şehrimize ve ülkemize milli sporcular yetiştirmek ve gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaktır.Çocuklarımızı ve gençlerimizi futbol, karate, güreş, boks ve tekvando gibi spor branşlarımıza alanlarında başarılı antrenörlerle çalışmak için Tütünspor Kulübüne bekliyoruz” diye konuştu.