TÜV Austria TURK, 2022 yılında yakaladığı kârlı büyümeyi, bu yıl da sürdürüyor. 2009 yılından bu yana Türkiye’de 36 milyon Euro’luk yatırıma imza atan şirket, yeni projelerle yatırım hacmini de önemli ölçüde artıracak.ANKARA (İGFA) - TÜV Austria TURK, Türkiye’deki hızlı büyümesini yeni yatırımlarla hızlandırma kararı aldı.

TÜV Austria TURK'ün bu yıl 4,5 milyon Euro kesinleşen yatırım yapacağını belirten Yankı Ünal, önümüzdeki 2 yıllık süreçte bu yatırımı 7 milyon ila 10 milyon Euro’ya tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Yatırım bütçesini, faaliyet gösterdikleri alanlarda hem organik, hem inorganik büyümeyi sağlayacak şekilde kullanacaklarını ifade eden Ünal, "Yatırımlarımızı ve hedef odaklı şirket satın alımlarımızı genişletmiş bir planla ilerliyoruz. Bu kapsamda farklı sektörlerde de olmayı özellikle TÜV Austria’nın bağımsız denetleme, belgelendirme sistemleri ile daha da güçlü kılacağımız alanlarda olmak için araştırmalarımızı yapıyoruz. Türkiye’de endüstri, gıda ve mühendislik alanlarında şirket yatırımları yapacağız. Bu yatırımları yaparken önceliğimiz bu şirketlerin, belirli alanlarda gelişmiş, büyüme potansiyelini sürdürebilen, uluslararası hedef ve vizyonumuzla uyuşması. Bu kriterleri karşılayan şirketleri satın alma yoluyla yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.