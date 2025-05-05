Buna göre, konut ve iş yerleri için Mayıs ayında uygulanabilecek en yüksek kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlendi.

Bilindiği üzere, 2024 Temmuz ayına kadar iki yıl boyunca konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Bu düzenlemenin sona ermesiyle birlikte, kira artışları yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başlandı.

Kira zammı hesaplama

12 aylık TUİK enflasyon verisi elde edilir, ardından 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanır, kira artış oranı çıkarılır. Formul: Mevcut kira miktarı x 12 aylık TÜFE ortalaması / 2