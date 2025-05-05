Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, emekli ve memurların alacağı 6 aylık maaş zammı da netleşmeye başladı.

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı, “4 aylık enflasyon farkı maaşlara nasıl yansıyacak, zam oranı ne olacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak ayı verisi yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu.

4 aylık enflasyon farkı nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılının nisan ayı itibarıyla yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalması halinde gerçekleşiyor. Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında alacak. Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12,29 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için mayıs ve haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.