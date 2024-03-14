Dünya Tuza Dikkat Haftası’nda konuşan Doç. Dr. Alihan Oral, tuz ile ilgili yapılan bir araştırmaya değinerek, “Dünyada on yıllık takipte, sadece sofradaki tuz azaltılarak 8 buçuk milyon kişinin ölümünün azaldığı gösterilmiş. Sofralarımızda ve fast food tüketiminde tuz miktarını azaltarak hem inmenin, hem kardiyovasküler hastalıkların, hem de kemik erimesinin önüne geçebiliriz” dedi.

Dünya Tuza Dikkat Haftası’nda olması gerektiğinden fazla tuz tüketiminin neden olduğu hastalıklara dikkat çekmek için Biruni Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında önerildiğini hatırlatan Doç. Dr. Oral, ülkemizde 9 ile 12 gram arasında olduğunu söyledi. Fast food yiyecekler konusunda uyarılarda bulunan Oral, tuz tüketiminin azaltılmasıyla önüne geçilecek hastalıklar hakkında bilgi verdi.

“DSÖ, 5 gram olarak önermektedir”

Tuzun yapısı hakkında konuşan Doç. Dr. Alihan Oral, “Tuz dediğimiz şey, sodyum ve klordan oluşan bir mineral. Aslında normal alındığında vücut için gerekli olan bir mineral. Kan basıncımızı düzenler, asit baz dengesini sağlar. Dünya Sağlık Örgütü normal bir insanın tuz alımını günlük 5 gram olarak önermektedir. Yapılan çalışmalarda, ülkemizde 9 ve 12 gram arası tuz alındığı gösterilmiştir. Bunun sebeplerine bakıldığında hem sofra tuzu hem de fast food kullanımının yaygınlaşması olarak görülebilir” diye konuştu.

“İnme ihtimalini artırabilir”

Tuzun fazla kullanılmasının oluşturacağı etkilerden de söz eden Doç. Dr. Oral, “Tuz fazla alındığında kan hacminiz artar. Bu da hipertansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliğine sebep olur. Peki, bu hangi hastalıklara yol açar? Başta kardiyovasküler hastalıklar artar. İnme ihtimalini artırabilir ve ödeme sebep olabilir. Yapılan bir çalışmada, dünyada on yıllık takipte, sadece sofradaki tuz azaltılarak 8 buçuk milyon kişinin ölümünün azaldığı gösterilmiş. Sofralarımızda ve fast food tüketiminde tuz miktarını azaltarak hem inmenin, hem kardiyovasküler hastalıkların, hem de kemik erimesinin önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.