Tuzla'da seyir halindeki tırın kupasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tırın ön bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orta Mahalle Tuzla Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan Serhan Sarıaslan idaresindeki 34 POV 927 plakalı tırın kupasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tırın ön bölümünde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.