İçerik platformu TV+, 9 günlük bayram tatilinde seyircileri özel yapımlarla buluşturuyor.

İçerik platformu TV+, 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinde seyircileri yeni içeriklerle buluşturuyor. TV+ Oscar ödüllü Holdovers ve Io Capitano’nun yanı sıra Pig, The Final Portrait, Snowden ve Snitch’i ekranlara taşıyor.

Nicholas Cage’in efsanevi oyunculuğuyla özel bir film deneyimi sunan Pig, bir yer mantarı toplayıcısının hikayesini anlatıyor. Çok sayıda Oscar adaylığı ve akademi ödülü bulunan Geoffrey Rush’ın başrolünü üstlendiği The Final Portrait, özel bir film deneyimi sunuyor. Stanley Tucci’nin yazıp yönettiği The Final Portrait, İsviçreli ressam Alberto Giacometti’nin, Amerikalı yazar James Lord’un portresini çizme sürecini ekranlara taşıyor.

Haziran ayında TV+’ın seçkisine 2 Oscar’lı film de dahil oldu. Bu yıl 5 dalda Oscar’a aday gösterilerek yılın çok konuşulan filmlerinden olan ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödüllü “Holdovers” ve Oscar’da “Yabancı Dilde En İyi Film” adaylığı bulunan, mültecilik konusunu ele alan "Io Capitano’’ sinemalardaki gösterimlerinin ardından TV+ ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Otomobil yarışlarını veya Formula 1 dünyasını Avusturyalı F1 yarışçısı Niki Lauda ve İngiliz rakibi James Hunt arasındaki rekabet üzerinden izleyiciye soluksuz aktaran Rush filmi de tatil süresinde izlenmesi gereken filmlerin başında geliyor. Film severleri 1976 yılında gerçekleşen Alman Grand Prix yarışına götüren Rush, iki yarışçı arasındaki rekabeti konu ediyor.

Muhbirlik hikâyesini konu edinen Snitch ise aksiyon severlere özel bir macera yaşatacak. İnşaat işiyle uğraşan bir baba, oğlunun uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı haberiyle şoka uğrar. Oğlunu hapisten kurtarmak için her yolu denemeye hazır olan baba, savcıyla gizli bir anlaşma yapar. Bölgede uyuşturucu ticareti yapan organizasyonun yakalanmasına yardım ederse oğlu serbest kalacaktır. 3 Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği Snowden ise casus filmlerini sevenlere hitap ediyor. Eski bir CIA çalışanı olan Edward Snowden’ın, yapılanma hakkında yaptığı asrın ifşasını konu alan film, Luke Harding’in The Snowden Files: The Inside Story of the World’s Most Wanted Man ve Anatoly Kucherena’nın Time of the Octopus kitaplarına dayanarak çekildi. Filmin çekilme sürecinde yönetmen Oliver Stone, Edward Snowden’ı Moskova’da birkaç kez ziyaret ederek yaşadıklarıyla ilgili birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.