Macaristan’ın Vezprem kentinde 12-16 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenen Cell-Cup özel hazırlık turnuvasına katılan U17 Kız Milli Hentbol Takımı şampiyon oldu.

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, eleme turunda Macaristan’ın Szombathelyi KKA takımını 28-17, Bicskei TC takımını 40-25, Romanya’nın CSS Petrosani takımını 22-20, Almanya’nın TG Landshut takımını 36-20 yenerken, KE Balmazujvaros takımına 25-24 mağlup oldu. Bu sonuçlar ile finale yükselen ve finalde bir kez daha karşılaştığı KE Balmazujvaros takımını 34-33 mağlup eden U17 Kız Milli Takımı, turnuvayı birincilik tamamladı.

U17 Kız Milli Hentbol Takımı, şampiyonluk kupası ile birlikte "Yusuz Dikeç" pozu verdi.