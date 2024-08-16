Finansbank Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Katar

Kuruluş Tarihi: 26 Ekim 1987

Genel Müdürü: Temel Güzeloğlu

Çalışan Sayısı: 12.785

Sloganı: Herkese Lazım Bi’ Finansçı!

Şube Sayısı: 630

ATM Sayısı: 2.934

Resmi Sitesi: http://www.qnbfinansbank.com/

Finansbank Hakkında Bilgi

Hüsnü Özyeğin tarafından 26 Ekim 1987 yılında kurulan Finansbank 2006 yılının Ağustos ayında Yunanistan bankası National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmıştır. Daha sonra ise 2016 yılında Katar Ulusal Bankası (QNB) tarafından %99.81’lik pay 2.7 milyar euroya satın alınmıştır.

Finanbank Tarihçesi

Finansbank, ilk olarak 1999 yılında piyasaya çıkardığı ilk taksitli kredi kartı Galaxy Card’ı tanıttı ve 2001 senesinde “taksit atlat” kampanyası ve “puanlarla mil kazanma” kampanyalarını dünyaya sundur. Galaxy Card’ın İsmi daha sonra CardFinans olarak değişti ve dört yıl gibi bir sürede en fazla visa karta sahip bir marka olmayı başardı. Visa International tarafından düzenlenen yarışmada ise “Dünya Birincisi” ve “Dünya Beşincisi” seçilmeyi başardı.

2010 yılında CardFinans Nakit, Cards and Payments Europe’da, “En iyi yeni banka kartı lansmanı” klasmanında ödül almayı başardı. Finansbank, bu kategoride ödül sahibi olan tek Türk bankasıdır.

2010 senesinde tanıttığı ürünü “kart aidatı ödemesi bulunmayan” ve standart kredi kartı özelliklerine sahip ilk kredi kartı FIX Card oldu.

2012 Ekim ayında, standart bir internet şubesi kullanımının çok ötesine geçen Finansbank, gerçek anlamda şubesiz İnternet bankacılığı deneyimini ilk kez sunan Enpara.com‘u müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

İsmi Finansbank olan bu banka, 20 Ekim 2016 tarihi itibarıyla ismini QNB Finansbank olarak değiştirmiştir.

Finansbank İştirakleri Ve Bağlı Ortaklıkları

Finans Leasing – Faailete Başlama Tarihi: 1990

Finans Invest – Faailete Başlama Tarihi: 1996

Finans Portföy – Faailete Başlama Tarihi: 8 Eylül 2000

Cigna Finans Emeklilik – Faailete Başlama Tarihi: 04.07.2007

Finans Factoring – Faailete Başlama Tarihi: 5 Ekim 2009

eFinans – Faailete Başlama Tarihi: 10 Eylül 2013

IBTech – Faailete Başlama Tarihi: 2005

Finansbank Hangi Ülkenin

Cevap: Yunanistan

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