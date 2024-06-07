2024-2025 Avrupa Şampiyonası 1. Tur Müsabakaları kura çekimi, İsviçre Nyon’da bulunan UEFA’nın Genel Merkezi’nde online olarak yapıldı. Buna göre A Ligi’nde mücadele edecek U19 Kadın Milli Takımı, İngiltere, İtalya ve Polonya ile aynı grupta yer aldı.

Polonya’nın ev sahipliğinde oynanacak grup maçlarının tarihleri daha sonra açıklanacak. 4. Grup’ta mücadele edecek olan U19 Kadın Milli Takımı, grup maçlarını ilk 3 içerisinde tamamlarsa 2. Tur’da da A Ligi’nde mücadele edecek.

2024-2025 U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Tur Müsabakaları kura çekimi de aynı merkezde online olarak gerçekleştirildi. Buna göre A Ligi’nde mücadele edecek U17 Kız Milli Takımı; Belçika, Almanya ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer aldı.

Belçika’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonun maç tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. 2. Grup’ta mücadele edecek olan U17 Kız Milli Takımı, grup maçlarını ilk 3 içerisinde tamamlarsa 2. Tur’da da A Ligi’nde mücadele edecek.