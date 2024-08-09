Brezilya’nın Vinhedo kentinde talihsiz bir kaza meydana geldi . 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı feci şekilde düştü.

Ekipler uçaktaki tüm yolcuların öldüğünü belirtirken kazanın ardından bölgede geniş alanda arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı aynı zamanda geniş bir alana yayılan yangın önlenmeye çalışıldı.

Şirket uçaktaki kişilerin sağlık durumları hakkında bilgileri olmadığını belirtti.

58 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçağın, içinde yaşayanların bulunduğu bir konutun yakınına düştüğü ancak binada kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı.

KURTULAN OLMADI

Bu sırada bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kazada hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Silva, uçakta bulunan herkesin öldüğünün tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

Yerel medya da uçakta kurtulan kimsenin olmadığını yazdı. Kasabanın bağlı olduğu belediye de yaptığı resmi açıklama ile uçaktan kurtulan kimsenin olmadığını belirtti.