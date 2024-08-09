Türkiye'de binlerce kişinin kullandığı TikTok uygulamasına sansürü mü geliyor?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ınstagram'ın ardından erişim engelinin tiktok'u da kapanıp kapanmayacağına yönelik açıklamalarda bulundu.

Binlerce kişinin kullanmış olduğu TikTok uygulamasının sansürlenmesi konuşulurken binlerce vatandaşın tepkisini topladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TRT Haber'de canlı yayın konuğu oldu.

Uraloğlu Instagram ve Roblox'a uygulanan erişim engelinin ardından gözlerin TikTok'a çevrilmesi ile ilgili , "Bizim ajandamızda yasaklamayla, erişim engeliyle ilgili bir şey yok. TikTok ile ilgili bir süreç yok. Kasıtlı olarak ülkemize ‘yasaklar ülkesi’ imajını vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPANACAK MI?

Adana'da kapatılması gündemde olan Şakirpaşa Havalimanı hakkında da konuşan Uraloğlu, "Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurova'ya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın hizmete açılacak.

Bölgemiz geniş gövdeli uçakların ineceği yeni havalimanına kavuşuyor. Havalimanına gelmek için 2 alternatif var. Devam eden bir raylı sistem çalışmamız da var. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projemiz sürüyor. Demir yoluyla Mersin ve Adana'dan 23 dakikada ulaşabilecek.

Şakirpaşa Havalimanı'nın bölgenin yükünü kaldırma durumu artık mümkün görünmüyor. Maalesef geliştirme şansı da yoktu. Havacılık faaliyetlerinde kullanılmaya devam edilecek.

Çukurova Havalimanı'nda doğrudan ve dolaylı 3 bin kişi istihdam edilecek. 22 yılda 58. havalimanını açıyoruz. Çukurova Havalimanı 9 milyon yolcu kapasiteli. Geçen sene 214 milyon olan yolcu hareketinin bu yıl 220 milyonu geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

"TİKTOK'UN KAPATILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK"

Erişim engeli getirilen uygulamalara yönelik eleştirilere de değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık Türkiye'de temsilcileri var. Zaman zaman bazı konularda uyarılarımız oluyor. Instagram ile ilgili bazı kategori suçlar tespit ettik. Ülkemizin kanun, kural ve hassasiyetlerini ortaya koyduk. Üç tane çok katılımlı toplantı düzenledik. Bu sürecin çok uzun olmaması konusunda gayret ediyoruz. Sürekli görüşme halindeyiz, belli bir noktaya ulaştık.

Sosyal medya platformaları kendi yasaklarıyla sansür uyguluyor. Roblox hakkında mahkeme kararı var. Tüm hukuk süreçleri işleyerek bir sonuca varıldı. Adalet Bakanlığımızın Roblox konusunda güzel ve detaylı bir açıklaması oldu. Şu anda Tiktok'un kapatılmasıyla ilgili bir çalışmamız yok. Bazı gördüğümüz şeyleri kendilerine iletiyoruz."