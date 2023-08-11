Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde uçucu madde içtiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; uçucu madde içtiği değerlendirilen 33 yaşındaki T.B., bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki şahıs ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan T.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.