Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe stadyumunda uçurtma şenliği düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen uçurtma şenliğine çocukların yanı sıra büyüklerde ilgi gösterirken uçurtmasını alan herkes stadyuma koştu. Şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz’ün de katıldığı uçurtma şenliği gün boyu ilçe stadyumunda devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, düzenlenen program ile ilgili, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçemizde eğitim gören öğrencilerimizi İlçe Stadyumumuzda düzenlediğimiz ‘Uçurtma Şenliği’ ile güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Görüyoruz ki çocuklarımızın mutluluğuna aileleri de ortak olunca ortaya güzel bir görüntü çıktı. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerimizle birlikte olmaktan biz de çok büyük mutluluk duyduk. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür aktiviteleri yapmaya devam edeceğiz. Uçurtma Şenliğimizin düzenlenmesinde bizlere destek veren Kaymakamımız Ahmed Tayyip Kahraman’a ve Belediye Başkanımız Zekiye Tekin hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.