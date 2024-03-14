UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Castro-Montes’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Nilsson vuruşu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
21. dakikada İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Szymanski’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada İrfan Can Eğribayat’ın hatalı pasında araya giren Eckert’in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Lapoussin’in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa Nilsson vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Zajc, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert
Yedekler: Imbrechts, Moris, Teklab, Puertas, Sykes, Huygevelde, Tshilanda
Teknik Direktör: Alexander Blessin
Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)