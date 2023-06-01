UEFA Avrupa Ligi Finali’nde normal süresi 1-1 sona eren maçta Sevilla penaltı atışları sonucunda Roma’yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İspanyol ekibi 7. kez kupayı müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma, Puskas Arena’da karşı karşıya geldi. 35. dakikada Dybala’nın golüyle Roma 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Sevilla, 55. dakikada Mancini’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Penaltılar sonucunda Sevilla, Roma’ya 4-1 üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.

Sevilla, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarından sonra 2023’te de kupayı kazanarak 7. zaferini yaşadı.