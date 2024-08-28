UEFA Konferans Ligi Play-off Turu’nda RAMS Başakşehir, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic ile Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Berkay Özcan, yay üzerinden pasını ceza sahasındaki Piatek’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Piatek’in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.
29. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan, kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı, savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Kemen dk. 7), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Keny, Figueiredo, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
St. Patrick’s Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Lennon, Forrester, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia
Yedekler: Rogers, McClelland, Kavanagh, Bolger, Keena, Nolan, Keeley, McLaughlin, Turner, Kazeem, Noonan, Oyenuga
Teknik Direktör: Stephen Kenny
Sarı kart: Davidson (RAMS Başakşehir)