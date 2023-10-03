Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların gollerini 23. dakikada Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Manchester United ise 16. dakikada ve 67. dakikada Hojlund'un attığı gollerle yanıt verdi.

Ayrıca Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 78. dakikada kazandıkları penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Manchester United forması giyen Casemiro ise 76. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçından galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti. Üçüncü hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'i kendi sahasında ağırlarken, Manchester United ise Kopenhag deplasmanına gidecek. Futbolseverler heyecanla bu karşılaşmaları bekliyor.

Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

1- Bayern Münih / 6 puan

2- Galatasaray / 4 puan

3- Kopenhag / 1 puan

4- Manchester United / 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçta Galatasaray, deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda skor 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ilk dakikalarında heyecan doruktaydı. 2. dakikada Höjlund'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği top, Bruno Fernandes'in vuruşuyla penaltı noktasının hemen dışarısından dışarıya gitti.

Ancak 17. dakikada Galatasaray'ın kalesinde gol sesi yankılandı. Casemiro'nun uzun pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Rashford, sert bir orta yaptı. Höjlund ise yakın mesafeden kafayla topu ağlara göndererek Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray ise 23. dakikada cevap verdi. Zaha, uzun bir pası kontrol ederek ceza sahasına girdi ve Dalot ile girdiği ikili mücadele sonucunda yaptığı vuruşta top, Dalot'a çarpıp ağlara gitti. Skor 1-1'e geldi.

Oyunun ilerleyen dakikalarında da heyecan devam etti. 26. dakikada Casemiro'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruş, savunmaya çarpıp yan direğe yakın mesafeden dışarı gitti. 29. dakikada ise Rashford'un pasıyla ceza sahasına giren Amrabat, son çizgiden topu içeri çevirdi ancak Mason Mount'un vuruşunda Abdülkerim'in yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.

İlk yarının son anlarına yaklaşırken, 45. dakikada Mason Mount'un ceza sahası içinden yaptığı vuruş, kaleye giderken takım arkadaşı Hannibal'a çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemler Ivan Kruzliak, Branislav Hancko ve Jan Pozor'un yönettiği bu mücadelede, Manchester United'da Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelöf, Sofyan Amrabat, Carlos Casemiro, Mason Mount, Mejbri Hannibal, Bruno Fernandes, Marcus Rashford ve Rasmus Höjlund ilk onbirde sahaya çıktı. Yedekler arasında Altay Bayındır, Radek Vitek, Harry Maguire, Jonny Evans, Christan Eriksen, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Anthony Martial, Alejandro Garnacho ve Antony yer aldı. Teknik direktörleri Erik ten Hag'ın yönetimindeydiler.

Galatasaray ise Fernando Muslera, Sach Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Victor Nelsson, Kerem Demirbay, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyordu. Teknik direktörleri Okan Buruk, takımı yönlendirdi.

Maçın golcüleri ise Höjlund (dk. 17) Manchester United için ve Zaha (dk. 23) Galatasaray için skoru belirlediler. Sarı kartlar ise Casemiro ve Dalot (Manchester United) ile Lucas Torreira (Galatasaray) tarafından görüldü.

53. dakikada sağ kanattan top sürmekte olan Rashford, sağ çaprazdan ceza sahasına yaklaştı. Kaleci Muslera ile yüz yüze geldiği anda Rashford, topu ceza sahasına kesmeye çalıştı, ancak Bruno Fernandes'ten önce Sacha Boey topa ayak koyarak tehlikeyi savuşturdu.

54. dakikada sol köşeden kullanılan köşe vuruşunun ardından, Mount ceza sahasının hemen dışından sert bir şutla kaleye nişan aldı. Kaleci Muslera bu şutu kornere çıkardı.

67. dakikada, orta sahada Sanchez'in kaydığı anı yakalayan Höjlund, hızla ceza sahasına girdi ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

70. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in yaptığı ortada, kaleci Onana topu sektirdi ve Zaha topu Kerem'e aktardı. Kerem Aktürkoğlu, kaleye karşıdan vurduğu şutta topu çok az farkla dışarı gönderdi.

71. dakikada Icardi'nin hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anı izledik. Barış Alper'in pasıyla, Kerem Aktürkoğlu topu kaleci Onana'nın sağından ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye taşıdı.

77. dakikada kaleci Onana'nın pasını ele geçiren Mertens, ceza sahasında Casemiro tarafından düşürüldü ve hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. Casemiro, mücadelede ikinci sarı kartını alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78. dakikada penaltı vuruşunu yapan Icardi, topu direğin hemen yanından dışarıya gönderdi.

80. dakikada ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılan Garnacho'nun vuruşunda, Abdülkerim ayak koyarak topu kornere çeldi.

81. dakikada, kendi yarı sahasından kafayla topu uzaklaştıran Sanchez'in pasını ele geçiren Mauro Icardi, ceza sahasının içinde muhteşem bir aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-3 yaptı.

90+1. dakikada Sacha Boey'un ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı pasında, Icardi penaltı noktasında bekleyen topa gelişine vurdu, ancak top az farkla dışarıya gitti.