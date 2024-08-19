UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme heyecanı TRT’de yaşanacak. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanacak Dinamo Zagreb-Karabağ karşılaşması ve Young Boys-Galatasaray karşılaşması canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.

Dinamo Zagreb - Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı TRT’de izleyicilerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off karşılaşmasında, Dinamo Zagreb ve Karabağ karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Dinamo Zagreb - Karabağ maçı, yarın akşam saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de İzleyicilerle buluşacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk olacak. İsviçre Stadyumu’nda gerçekleşecek Young Boys - Galatasaray karşılaşması, 21 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys’u konuk edecek.