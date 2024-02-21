UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci haftasında B.Dortmund, PSV Eindhoven deplasmanından beraberlikle dönerken, Inter ise Atletico Madrid’i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu, iki maçla devam etti. Grup aşamasında F Grubu’nu 11 puanla lider tamamlayan Borussia Dortmund, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, müsabakada ilk yarıyı Donyell Malen’ın golüyle 1-0 önde kapatırken, Luuk de Jong 56. dakikada penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Maçta başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Dortmund’da golün sahibi Malen, 82. dakikada yerini milli futbolcu Salih Özcan’a bıraktı.

Günün diğer maçında son finalist Inter, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile San Siro’da karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ev sahibinde sakatlanan Marcus Thuram’ın yerine oyuna dahil olan Marko Arnautovic, 79. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Sahadan 1-0 galip ayrılan İtalyan temsilcisi, avantaj elde etti. Müsabakaya 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Çeyrek final ikinci karşılaşmaları olan Borussia Dortmund - PSV Eindhoven ve Atletico Madrid - Inter maçları 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.