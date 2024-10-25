UEFA ülke puanı sıralaması da maçların ardından güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 yenerek galip gelirken, Beşiktaş da Fransız ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3. maçında ilk puanını kazandı.

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak puan elde etti.

UEFA Konferans Ligi'nde ise temsilcimiz RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje takımına 5-1 mağlup oldu ve ikinci maçından da puan çıkaramadı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Çekya'nın 4 takımından 3'ü bu hafta kaybetti ve sadece 1'i berabere kalırken, Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 2,350'e düştü.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekildedir:

  1. İngiltere | 94.303
  2. İtalya | 82.856
  3. İspanya | 77.275
  4. Almanya | 75.160
  5. Fransa | 62.236
  6. Hollanda | 57.400
  7. Portekiz | 54.216
  8. Belçika | 47.200
  9. Çekya | 40.650
  10. Türkiye | 38.300
  11. Norveç | 33.250
Kaynak: TRT SPOR