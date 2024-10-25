UEFA ülke puanı sıralaması da maçların ardından güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 yenerek galip gelirken, Beşiktaş da Fransız ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3. maçında ilk puanını kazandı.
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak puan elde etti.
UEFA Konferans Ligi'nde ise temsilcimiz RAMS Başakşehir, Slovenya'nın Celje takımına 5-1 mağlup oldu ve ikinci maçından da puan çıkaramadı.
Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Çekya'nın 4 takımından 3'ü bu hafta kaybetti ve sadece 1'i berabere kalırken, Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 2,350'e düştü.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekildedir:
- İngiltere | 94.303
- İtalya | 82.856
- İspanya | 77.275
- Almanya | 75.160
- Fransa | 62.236
- Hollanda | 57.400
- Portekiz | 54.216
- Belçika | 47.200
- Çekya | 40.650
- Türkiye | 38.300
- Norveç | 33.250