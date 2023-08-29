İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Altın Pişmaniye Ödülleri’nde Duayen Gazeteci Onur Ödülü’ne layık görülen Uğur Dündar’ı makamında konuk ederek hem dülünü verdi, hem de yaş pastası ile doğum gününü kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gazeteci Uğur Dündar’ı ağırladı. İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali Altın Pişmaniye Ödülleri’nde Duayen Gazeteci Onur Ödülü’ne layık görülen Uğur Dündar, Kocaeli’ye geldi. Dündar, ödülünü Başkan Hürriyet ve pişmaniye üreticilerinin elinden aldı. Ziyarette ayrıca Uğur Dündar’a doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi. 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali’ni yakından takip ettiğini belirten Uğur Dündar, ödülden dolayı Başkan Hürriyet ile pişmaniye üreticilerine teşekkürlerini iletti. Ziyarette Başkan Hürriyet, Uğur Dündar’a "Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri" adlı kitabı, Çukurbağ Kazıları’ndan çıkartılan İmparator Rölyefi’nin replikasını ve karakalem ile çizilen portresini hediye etti.

Yurt içi ve yurtdışından bine yakın misafir ağırlandığını söyleyen Başkan Hürriyet, “Kaymakamlık, üniversite, sivil toplum kuruluşları, dernekler, pişmaniye üreticileri ve daha birçok sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa pişmaniye festivali düzenledik. TURSAB gibi önemli kuruluşlar sürecin içerisinde yer aldı. Kentin dört bir yanında 3 gün boyunca halk oyunları ve bando ekipleri gösteri gerçekleştirdik. Festival boyunca pişmaniye çekimi yaptık. Çok büyük bir organizasyon yaptık. Normalde bu kadar geniş bir festivalin organizasyon şirketi ile yapılması gerekiyordu. Ama biz öz kaynaklarımız ve kent bileşenleri ile birlikte bu festivali çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. "En Tatlı Festival" sloganımızı koyduk. Emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Pişmaniye kentin en önemli gastro ürünü. Pişmaniye denince akla sadece İzmit geliyor. Bu markayı daha fazla tanıtabilmek için uluslararası organizasyon yaptık. Bu sene başlattığımız altın Pişmaniye ödülleri de kıymetliydi. Türkiye ve dünya ölçeğinde başarılı olmuş insanları onore etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.