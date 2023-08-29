Akyazı’da altyapı çalışmaları tamamlanan 4 merkez mahallesinin sokakları asfaltla buluşuyor. Yunus Emre Mahallesi’nde süren çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nin ardından Yunus Emre Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Ekiplerimiz buradan sonra Yeni Mahalle ve İnönü Mahallelerinde asfalt çalışmalarını sürdürecekler” dedi.

Akyazı’nın 4 büyük merkez mahallesindeki dönüşümde sona yaklaşıldı. Akyazı Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlaman Gazi Süleymanpaşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle ve İnönü Mahalleleri’nin sokakları artık asfaltla buluşuyor. Akyazı Belediyesi ekipleri Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yunus Emre Mahallesi’nin sokaklarını güzelleştirmek için mesaiye başladı.

Yunus Emre Mahallesi’nde başlayan asfalt çalışmalarını Milletvekili Ali İnci ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyesi olarak geleceği düşünerek hareket ediyoruz. İlçemizin 4 büyük merkez mahallesinde altyapı sorununu ortadan kaldıracak olan çalışmalarımızda sona geldik. Yağmursuyu hatlarını Akyazı Belediyesi olarak bizim yenilediğimiz ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarımızda dönüşümü asfalt ile tamamlıyoruz. Gazi Süleymanpaşa Mahallemizin ardından ekiplerimiz Yunus Emre Mahallesi’ndeki çalışmalarına başladı. Burada altyapısı yenilenen sokaklarımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi birer birer asfaltla buluşturacağız. Sonrasında ise Yeni Mahalle ve İnönü Mahallesi’nde yine altyapısını tamamladığımız tüm sokaklarımızı asfaltlayacağız. Akyazı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere sabır gösterip destek veren tüm vatandaşlarımıza ve gayretle çalışan personellerimize teşekkür ediyoruz” dedi.