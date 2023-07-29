Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiadan, Zaha transferiyle ilgili bir dizi mesaj aldığını belirtti. Kendisine "Zaha'yı niye kaçırdın?" gibi eleştirilerin yöneltildiğini ifade etti. Ancak Dündar, transferlerle uğraşmak yerine "şampiyon olacak kadro kurun" şeklinde eleştiriler aldığını dile getirdi. Diğer kulüplerin divan kurulu başkanlarıyla kıyaslandığında daha fazla eleştiriye maruz kaldığını vurguladı. "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Yüksek Divan Kurulu Başkanları kimdir?" sorusu sokakta sorulsa kimse tanımaz dedi. Bu durumu küçümsemek için söylemediğini belirten Dündar, gelen söylemlerin kendisini şaşırttığını açıkladı.