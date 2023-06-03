Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı.8 yıllık eğitim maratonunun ardından yarın gerçekleşecek sınavla birlikte, öğrencilerin hayalleri için yeni bir kapı aralayacaklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahimAltay; “Tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum. Sizler istikbalimizin yegâne teminatı, sahip olduğumuz en değerli hazinesiniz. Allah yolunuzu açık ve aydınlık etsin. Sınav sonucunuz ne olursa olsun hedefleriniz ve hayalleriniz için çalışmaktan vazgeçmeyin. Sınav sonuçlarının şimdiden öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Altay ayrıca trafikte araç kullanan vatandaşlardan sınav esnasında gürültü kirliliği oluşturmamaları ve bu konuda yüksek hassasiyet göstermeleri hatırlatmasında bulundu.

ÖĞRENCİLER, REFAKATÇİLER VE SINAV GÖREVLİLERİ İÇİN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları sınava girecek öğrenciler, refakatçiler ve sınavda görev alacaklar için ücretsiz olacak. Sınav günü öğrencilerimizin ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Pazar tarifesine ilave seferler eklenirken ulaşımla ilgili her türlü bilgiye atus.konya.bel.tr ve Konya Akıllı Kent Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.