Yapılan açıklamaya göre, bugün santralin yardımcı bir birimine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Yardımcı tesisin, santralin ana alanına yaklaşık 1.200 metre mesafede bulunduğu ve ajans ekiplerinin öğleden sonra halen o bölgeden dumanların yükseldiğini gözlemlediği aktarıldı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa’nın en büyüklerinden biri olarak biliniyor ve Ukrayna’nın güneydoğusunda, Dnipro Nehri kıyısında yer alıyor. Santral, Türkiye'ye yaklaşık bin ila bin 200 kilometre uzaklıkta, Kırım'ın hemen üzerinde konumlanıyor.

UAEA’nın sahadaki gözlemcileri, güvenlik durumu hakkında endişe verici bilgiler aktarırken, patlamaların ve yükselen dumanların nükleer güvenliği tehdit edebileceğine dikkat çekiliyor. Santralin bulunduğu bölge, savaşın başlangıcından bu yana çeşitli çatışmalara sahne olmuş ve zaman zaman benzer şekilde tehlikeli olaylar yaşanmıştı.