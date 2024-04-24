Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye’nin batısını etkisi altına alan toz bulutları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Libya çöllerinden kalkarak Yunanistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tekirdağ’da 2 gündür gökyüzünü kaplayan toz bulutları yüzünden göz gözü görünmezken, o anlar dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Uzmanlar toz taşınımıyla birlikte yağmur yağışı olursa çamur yağmuru olabileceğini ifade ederken, gökyüzünü kaplayan toz bulutlarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.