Uludağ Elektrik, Eker I Run Koşusu’nda sporseverlerle bir araya geldi. Farklı kategorilerde yarışan katılımcılardan oluşan etkinliğe enerjik bir imza atan Uludağ Elektrik, standındaki etkinliklerle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.BURSA (İGFA) -Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Eker I Run koşusuna sponsorolarak da destek sağlayan Uludağ Elektrik, 42 kilometre maratonu, 15 ve 5 kilometre parkuru, minik adımlar koşusu ve paten yarışı gibi farklı kategorilerde yapılan yarışlarda ter döken sporcuların yanında oldu.



Uzun süredirEker I Run’da yer alarak, tüm enerjisiyle güç katmaya devam eden şirketin ebru sanatının vücuda uygulanmasıyla ortaya çıkan body marbling etkinliği, bu sene de katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şirket, Eker Meydan’da yer alan standında enerji verimliliği ve tasarrufu temalı kitaplarını da miniklerle buluşturdu. 4 bin 500 yarışmacının katıldığı koşuda şirketin koşu takımı daKoruncuk Vakfı için iyilik peşinde koşarak, kız çocuklarının eğitimine destek sağladı.

En çok kampanya açan kurumsal takım unvanına da sahip olan şirket, Koruncuk Vakfı ile sosyal iş birliği yaparak depremzede öğrencilerin hayallerindeki okula kavuşmasına destek vermek için “Hayalim Okul” Projesinin kaynak yaratan partnerlerinden biri oldu.

Hatırlanacağı gibi 'Adım Adım Bursa Platformu'na dahil olan şirketin koşu takımı bugüne kadar KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) için iyilik peşinde koşarak, kırsalda aile çalışmaları programına destek olmak amacıyla kayda değer bir bağış toplamıştı. Türk Eğitim Vakfı’nın “Yarıda Kalmasın” Projesi adına iyilik koşularını gerçekleştiren şirket, depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için de kaynak oluşturmuştu.

Şirket yakın zamanda düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda da depremden etkilenen kız çocuklarının hayallerindeki okula kavuşmalarını sağlamak için iyilik peşinde koşarak, adımlarını iyilik, eğitim ve çocuklar için atmaya devam edecek.