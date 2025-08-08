

Edinilen bilgiye göre İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Sedat U.(38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet ile sürücü Muhammet G.(20) yönetimindeki 54 ACM 208 plakalı otomobil Hamzabey mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Abdulmanav G.(45), Samet K.(15), Enis A.(27), Taha U.(10) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ