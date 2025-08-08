Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ödemelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Ödemeler, farklı destek kalemlerine göre dağıtıldı. Mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 34 milyon 423 bin 594 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 14 milyon 504 bin 384 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 13 milyon 720 bin 635 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 109 bin 967 lira ve AR-GE desteği için 3 milyon 447 bin 673 lira ödeneceği belirtildi.