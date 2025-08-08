Bir dönem TGRT’de spor programı sunan, Türkiye Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmış eski futbolcu ve gazetecinin cenaze törenine spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, "Ümit eski dostumdu. Onu sadece maç spikeri olarak görmemek gerek, çok daha fazlasıydı" dedi. Ümit Aktan’ın oğlu ise, "Babamın iki kimliği vardı; biri ailesinin babası, diğeri ise sporcu ve gazeteci kimliği" ifadelerini kullandı.

Spor basınının duayenlerinden Ümit Aktan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ünlü spiker için Bodrum Ortakent’teki Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktan’ın ailesinin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, iş insanı Dinçer Azaphan ile spor, medya, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ümit Aktan’ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı örtüldü. Cenaze, dualar eşliğinde kılınan namazın ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "İyi bir dostumuzu kaybettik. Hem insani kişiliği hem mesleki başarısı açısından büyük bir kayıp oldu. Yoğun hayatı içinde sağlığına gereken önemi vermedi. Zamansız ve üzücü bir veda oldu. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının başı sağ olsun. Ümit benim çok eski dostumdu. Sadece maç spikeri değildi, çok daha fazlasıydı. Kendini geliştirmiş, mükemmel bir aksan ve dil kullanımıyla maçları izleyiciler için daha keyifli hale getirirdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Spor spikeri Ertem Şener, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece bir maç spikeri değil; yenilikçi, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen isimlerden biriydi. Türkiye çok önemli bir değerini yitirdi. Bizler yarım kaldık. O benim ustam, babam gibiydi. Bundan sonra ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

TFF eski yönetim kurulu üyesi Fuat Guguloğlu, "Böyle bir ortamda buluşmak hiç kimsenin arzu edeceği bir şey değildi. Türk futbolu ve edebiyatı için nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan değerli bir ağabeyimizi kaybettik" dedi.

Ümit Aktan’ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın iki kimliği vardı. Birincisi aile babası, ikincisi ise spor ve gazetecilik tarafıydı. Ben onu hem bir evladı olarak hem de burada bulunanlar gibi hayranı ve destekçisi olarak çok özlüyorum. Bugün onu hayranı olarak uğurlayacağım ama hayatım boyunca yaşatacağım" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.