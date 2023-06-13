Çevre Haftası kapsamında başlattığı sürdürülebilir dünya hareketini tüm yıla yaymayı hedefleyen Uludağ Elektrik, enerjinin temiz kaynaklardan temin edildiğini gösteren YEK-G Belgelerini paydaşlarına ulaştırdı.BURSA (İGFA) - Çevre Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiren Uludağ Elektrik, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, Osmangazi Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası kutlaması kapsamında paydaşları nezdinde de sürdürülebilir dünya için amaç ortaklığı yaparak YEK-G sistemine farkındalık kazandırdı.

Etkinlikte kurumlara YEK-G Belgelerini Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac takdim ederken, yenilebilir kaynakların çevre için önemine de değinildi.Organizasyonda yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplar çocuklara dağıtılarak, temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebilmeleri ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmaları da sağlandı.

Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalara dönük görüşlerini ileten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Dünya üzerinde yaşanan savaşlar ve enerji tedarik zincirindeki aksamalar temiz enerji kaynaklarına ilgiyi daha da artırdı. Yerli ve milli kaynakların enerji arz güvenliği açısından kritik önem taşıdığı günümüzde bizler de YEK-G mekanizması hakkında hem paydaşlarımızı bilinçlendirmek hem de karbon emisyonlarını azaltmak adına bu kaynakların tercih edilebileceğini göstermiş olduk.YEK-G sistemin amacı elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve çevreyi korumak. Tüm paydaşlarımızın enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin ederek, sürdürülebilir bir dünya için amaç ortaklığı yapmış olduk. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı koyan projeleri devreye alan bir şirket olarak her sosyal projemizde enerji verimliliği ve tasarrufunu, temiz kaynakların önemini vurguluyoruz. Çalışmalarımızda doğal kaynakları koruyarak, bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak için hareket ediyoruz” diye konuştu.