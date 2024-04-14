Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip, zorlu arazi şartlarında alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına zorlu arazi şartlarında ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Uludağ eteklerinde çıkan yangın, kentin birçok noktasından gözüktü.

Kaynak: İHA