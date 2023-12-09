Marmara Bölgesi'nin zirvesinde yer alan Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik, sezon öncesi kapsamlı bir kış bakımı sürecini başarıyla tamamladı. Bugün itibariyle tekrar hizmete giren teleferik hattının 4,5 kilometrelik bölümündeki çelik halatlar, uluslararası alanda deneyimli ekipler tarafından titizlikle sıfırlandı.

Türkiye'nin önde gelen kış ve doğa turizmi destinasyonlarından biri olan Uludağ'a ulaşmak isteyenlerin gözde tercihi olan teleferik, her yıl düzenli periyotlarla gerçekleştirilen bakımlarla güvenliği ve verimliliği en üst seviyede tutuyor. Bu sezonki bakım çalışmalarında özellikle hattın uzunluğunu oluşturan 4,5 kilometrelik çelik halatların yenilenmesi, uluslararası profesyonel ekiplerin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Teleferik, Bursa ile Uludağ arasında yer alan 45 direk ve 140 kabinle donatılmış olup, saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Bu özellikleriyle dünyanın en uzun teleferik hattı unvanına sahiptir.

İşletme Bakım Yöneticisi Yavuz Serkan Karakoç, yaptığı açıklamada, teleferik hattının bakımının son aşamaya ulaştığını ve bugün itibariyle sezonun açıldığını belirtti. Karakoç, “Bugün 10 sene önce yapılmış bir halatın değişimini gerçekleştiriyoruz. Yurtdışından ve kendi ekibimiz ile birlikte 4 bin 500 metrelik Bursa bir etabında gerçekleştirmiş olduğumuz halat değişimi için de bugün itibariyle sonlandırdık. Bir günlük test aşaması olacak. Hafta sonu misafirlerimize açmayı planlıyoruz. Bu işlemi her sene yapmıyoruz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bu sene için planlamıştık bu çalışmayı. Bu kontrol çerçevesinde de almış olduğumuz halatın ve ekiplerin gelmesiyle birlikte bu aya denk geldi. Biraz geciktik misafirlerimizden özür diliyoruz. Bursa bir hattı dediğimiz Teferrüç istasyonundan başlayıp Kadıyayla İstasyonu’na kadar olan hatta yenileme yaptıklarını anlatan Karakoç, “Sipariş ettiğimiz halat uzunluğu 4 bin 800 metre ama şuan 4 bin 500 metrelik uzunluk bize yetiyor. Arkadaşlarla birlikte örüm dedikleri olayı gerçekleştiriyoruz. Bugün tamamıyla bitmiş durumda. Son bindirmeyi yaptıktan sonra halatımızı eski hâline getirip, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hafta sonu hizmete açacağız” dedi.