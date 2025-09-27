14 KALEM DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI

14 KALEM DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1597400

1- İdarenin 1.1. Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Uludağ Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görükle Merkez Kampüs - Nilüfer / BURSA NİLÜFER/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02242940285 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası İhale Toplantı Salonu İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampüsü - Nilüfer / BURSA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 14 KALEM DEMİRBAŞ CİHAZ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ACİL MÜDAHALE ÇANTASI 4 ADET , EL ARABASI (STERİL ALETLER İÇİN) 8 ADET , SUB VE SUPRAGINGIVAL PROFİLAKSİ CİHAZI VE PİEZ0 SİSTEM CİHAZI VE STATION 1 ADET , BRİT 10 ADET GÖZ VE YÜZ DUŞU PASLANMAZ ÇELİK 1 ADET , HİDROLİK MUFLA PRESİ 4 ADET , MUFLA 20 ADET , MUFLA PRESİ 2 ADET , RÖNTGEN KOLTUĞU 6 ADET , ÇÜRÜK TESPİT CİHAZI 1 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI 9 ADET, KONTRASTER VE AYNALAR 9 ADET , PARAFLASH SETİ (SOFT-BOX İLE BİRLİKTE) 1 ADET , TRİPOD 1 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü kontrolünde Diş Hekimliği Fakültesine 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.